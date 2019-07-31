Два иностранца попытались нелегально попасть из России в Финляндию

Санкт-Петербург, 31 июля. Два иностранных гражданина попытались незаконно пересечь государственную границу РФ. Инцидент произошел в пограничной зоне Выборгского района, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пограничники остановили иностранцев на арендованном автомобиле, которые двигались в сторону границе. Отмечается, что один из нарушителей — гражданин Египта, а второй — Сирии. Египтянин прилетел в Москву и остался жить в России по деловой визе. Он работает в заведениях общественного питания. А второй молодой человек учится в одном из вузов Петербурга, сообщают «Невские Новости».

Сотрудники Пограничного управления ФСБ предупредили нарушителей о мерах пресечения, предусмотренных за их действия. После разговора студент решил остаться в Петербурге и продолжить учебу. Гражданину Египта нужно будет по решению суда выплатить штраф 5 тысяч рублей и обязательно покинуть территорию России.