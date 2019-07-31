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Экономика

Центробанк выявил в Петербурге 27 «черных кредиторов»

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Центробанк выявил в Петербурге 27 «черных кредиторов»

Санкт-Петербург, 31 июля. Отдел противодействия нелегальной деятельности Центробанка в СЗФО выявил 27 «черных кредиторов», которые незаконно давали в долг петербуржцам.

В Петербурге нашли незаконного дилера Forex и восемь финансовых пирамид. В общей сложности на территории федерального округа возбуждено 59 дел об административных правонарушениях.

Центробанк инициировал возбуждение уголовных дел по статье о мошенничестве в Петербурге, Калининграде и Архангельске. По распоряжению надзорного органа заблокируют 12 сайтов нелегальных финорганизаций.

За первое полугодие правоохранители пресекли 40 эпизодов распространения нелегальной рекламы кредиторских фирм. Информация о незаконной деятельности поступает от горожан, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что в марте полиция закрыла два офиса «черных коллекторов» в Петербурге, которые донимали клиентов финорганизаций постоянными звонками.

Большинство сотрудников компании оказались уроженцами Средней Азии.

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