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Должность главного инженера ГУП «ТЭК СПб» занял Игорь Стренадко

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Должность главного инженера ГУП «ТЭК СПб» занял Игорь Стренадко

Санкт-Петербург, 31 июля. Бывший генеральный директор «Теплосети СПб» Игорь Стренадко назначен на должность главного инженера ГУП «ТЭК СПб». Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Раньше эту должность занимал Сергей Бабушкин, который стал советником генерального директора. Приказ о назначении Стренадко утвердил исполняющий обязанности генерального директора ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков.

Игорь Стренадко проработал около сорока лет работы в российской энергетической системе. Он начинал с должности мастера участка и дорос до генерального директора АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Этот пост он занимал последние семь лет.

Стренадко имеет почетные грамоты и благодарности губернатора Петербурга и министерства энергетики РФ, сообщают «Невские Новости».

«Долгое время я знал предприятие с внешней стороны, с удовольствием узнаю его изнутри. Благодарю за оказанное мне доверие»,  — заявил новый главный инженер.

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