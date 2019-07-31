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Синоптик опроверг информацию о выпадении снега в Петербурге

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Синоптик опроверг информацию о выпадении снега в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 июля. Синоптик Александр Колесов опроверг информацию о том, что в Петербурге выпал снег.

Главный синоптик города не может подтвердить слухи о том, что накануне в Московском районе выпал снег. Эту информацию ранее опубликовал ряд СМИ.

«Такое явление невозможно по объективным причинам», - заявил он корреспонденту «Мойки78».

Эксперт утверждает, что над городом находится не снежная воздушная масса. Подходящие условия отсутствуют даже для выпадения града. В настоящее время в городе установилась осенняя погода с кратковременными дождями.

В северных областях, таких как Мурманская и Архангельская снега тоже не было. При этом Колесов отметил, что среда в Петербурге станет самым холодным днем июля. Температура воздух прогреется только до +12 °C.

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