Главу строительной фирмы «Норманн» задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали главу строительной компании «Норманн» Виктора Смирнова в Петербурге. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Смирнова задержали 30 июля в соответствии со статьей №91 Уголовно-процессуального кодекса РФ: главу «Норманна» подозревают в совершении преступления, однако какого именно не уточняется. Мера пресечения в отношении главы строительной компании пока не избиралась.

Отметим, что в январе 2019 года Смирнова уже задерживали по подозрению в мошенничестве, однако через двое суток его отпустили.

Напомним, ГК «Норманн» ранее являлась одним из самых крупных застройщиков Ленинградской области. При этом дольщики «Норманна» столкнулись с серьезной задержкой сроков ввода жилых объектов в эксплуатацию, и в конце 2018 года петербургские власти признали строительную компанию проблемной.

Ранее сообщалось, что работы на объектах ЖК «На Заречной» и ЖК «Три Апельсина» завершит другой подрядчик. Кроме того, в марте 2019 года возобновилось строительство ЖК «Ижора парк».