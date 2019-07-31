Эдита Пьеха в день рождения рассказала, что помогает ей жить

Санкт-Петербург, 31 июля. Известной советской эстрадной певице Эдите Пьехе 31 июля исполняется 82 года. Артистка заявила, что совсем не чувствует своего возраста.

Народная артистка СССР рассказала, что у нее нет особых традиций празднования дня рождения. Она добавила, что у нее была тяжелая жизнь.

«Рая на земле я не видела. Сейчас я жива и жить еще хочу. Хотя мне исполнилось 82 года, я не чувствую своего возраста», – пояснила Эдита Пьеха, ее цитирует «Петербургский дневник».

Певица считает, что природа помогает ей жить и оставаться активной. Она рассказала, что живет в садоводстве, но с погодой ей не очень везет. Пьеха надеется, что в ее день рождения наконец-то выглянет солнце.

Ранее в СМИ появились фотографии, на которых Пьеха сидит в инвалидном кресле. Позднее она сообщила, что у нее боли в спине, поэтому ей так проще передвигаться.