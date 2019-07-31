Повздорившие в Петербурге водители устроили драку со стрельбой

Санкт-Петербург, 31 июля. Между двумя автовладельцами в Петербурге произошел конфликт с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что в отделение полиции от гражданина 1967 года рождения поступило заявление о том, что на проспекте Обуховской обороны двое водителей поссорились.При этом один из участников конфликта достал нож, а второй травматический пистолет. Выстрел в воздух из ИЖ-79-9ТМ нужен был для привлечения внимания. У мужчины имеются все разрешительные документы на использование пистолета. Также ссора сопровождалась дракой, но после выстрела второй водитель убрал нож и уехал в неизвестном направлении.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия для выяснения всех обстоятельств. Пострадавших в результате конфликта нет, сообщают «Невские Новости».