Петербуржцы опасаются, что Резник повлияет на решение суда по делу рюмочной «Дружба»

Санкт-Петербург, 31 июля. Многочисленные нарушения правил пожарной безопасности и уровня шума в рюмочной «Дружба», расположенной вблизи станции метро «Звенигородская» в Петербурге, стали поводом для судебного разбирательства. Жители близлежащих домов опасаются, что на решение суда повлияет одиозный депутат петербургского Закса Максим Резник.

Внеплановая проверка заведения, которую провели надзорные органы в середине июля, показала не только повышенный уровень шума, но и нарушения правил безопасности. Отмечается, что в рюмочной нет ни датчиков дыма, ни грамотного плана для быстрой эвакуации посетителей и сотрудников «забегаловки». Кроме того, кафе подключено к общедомовой вентиляции, что строжайше запрещено действующим регламентом. Всего специалисты зафиксировали семь нарушений.

Было оформлено исковое заявление о приостановлении работы рюмочной на 90 дней. Куйбышевский районный суд рассмотрит иск в среду.

Петербуржцы опасаются, что злачное заведение не закроется даже при таком богатом списке нарушений. Все дело в том, что кафе может находиться под покровительством петербургского парламентария Максима Резника.

Как отметили «Невские новости», Резник, будучи членом Закса, обладает необходимыми рычагами воздействия, в том числе на судебные органы. Это может помочь рюмочной избежать справедливого наказания.

Впрочем, если нарушения будут ликвидированы, это не повлияет на общую асоциальную атмосферу, которая царит вокруг данного места. Жалуются на рюмочную и ее посетителей проживающие на Звенигородской улице жильцы. Жительница квартала Гульсум Халикова сообщила, что двое пьяных мужчин, вывалившись из кафе, толкнули ее и высказали в ее адрес оскорбления.

Кроме местных жителей, от маргинального заведения «забегаловки» страдают сотрудники других учреждений, которым не повезло с соседством. Управляющий барбершопа, расположенного по соседству с рюмочной, Михаил Панкратов отметил, что в пятницу и субботу по вечерам у рюмочной творится беспредел. По его мнению, поведение посетителей рюмочной пугает и жильцов, и посетителей барбершопа.

Согласно документам, владельцем рюмочной является некий Гаврицула, генеральный директор ООО «Фудсервис». Именно этой структуре заведение было формально продано весной. Однако прибыль от него может получать Резник.

Напомним, в мае одиозный парламентарий угодил в скандал. На просторах Интернета появились видео, на которых Резник курит предположительно травку. Многие его коллеги и петербуржцы потребовали от депутата сдать тест на наркотики, однако тот отказался.