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Происшествия

Появилось видео горящего фитнес-центра в Горелово

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Появилось видео горящего фитнес-центра в Горелово

Санкт-Петербург, 31 июля. В поселке Горелово произошел пожар в фитнес-центре. Чрезвычайное происшествие зафиксировано на Красносельском шоссе Петербурга.

Густой дым заполонил всю территорию вокруг здания спортивного комплекса. Причины возгорания не сообщаются. Пожар произошел до открытия клуба, поэтому на момент происшествия в помещении посетителей не было, информирует «Пятый канал».

Очевидцы сообщают, что спасатели приехали к горящему зданию за считанные минуты и очень быстро приступили к тушению пожара. В начале девятого утра огонь уже был ликвидирован, «КП Петербург»

Специальные службы начали осматривать здание для выяснения причин возгорания.

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