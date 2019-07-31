Пешеход погиб под колесами авто на Коломяжском проспекте

Санкт-Петербург, 31 июля. Пешехода, переходящего дорогу по «зебре», насмерть сбили в Приморском районе Петербурга.

По словам очевидцев, ДТП произошло в ночь на среду около дома №17 по Коломяжскому проспекту. Водитель Ford Focus не заметил молодого человека, переходящего дорогу по «зебре», и сбил его. Отмечается, что автомобиль двигался на высокой скорости.

На вид погибшему около 23 лет. От полученных травм он скончался на месте.

В минувший понедельник Федеральное агентство новостей сообщало, что четыре человека погибли в результате ДТП на Киевском шоссе в Ленобласти. Виновником аварии стал водитель автомобиля, выехавший на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен».

В результате лобового столкновения погибли оба водителя и пассажиры, занимавшие передние сиденья. Еще два человека пострадали.