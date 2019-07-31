Снег выпал в Петербурге в конце июля

Санкт-Петербург, 31 июля. Жители Петербурга привыкли к резким перепадам температур и капризам погоды, однако, периодически город все равно не перестает удивлять. Так, в Московском районе Петербурга пошел снег.

Снегопад, неожиданный для конца июля, озадачил жительницу Северной столицы. Он пошел в районе площади Конституции. Причины такой погодной аномалии неизвестны, сообщает «Пятый канал».

Согласно прогнозам синоптиков с 29 июля в городе ожидается понижение температуры и осадки. Максимальная дневная температура воздуха на этой неделе будет составлять 12 градусов.