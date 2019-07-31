Беглов оценил «бережливую поликлинику» во Фрунзенском районе

Санкт-Петербург, 30 июля. К концу 2020 года всем, кто обратился за медицинской помощью в петербургские поликлиники, оформят электронную медицинскую карту. Рабочие места врачей и медсестер к этому времени оснастят компьютерной техникой, сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Во вторник глава Петербурга Александр Беглов посетил поликлинику №78 Фрунзенского района. С 1 июля поликлиника перешла на новую систему записи к врачам: записаться можно через терминал, который установлен в холле, на сайте gorzdrav.spb.ru или по телефону. Благодаря этому в регистратуре теперь нет очередей, сообщают «Невские новости».

Проведение диспансеризации полностью оптимизировано, а в кабинетах компьютеры установлены не только у врачей, но и у медсестер.

«Такая модель медицинского учреждения экономит время и деньги пациентов. Пациенты обязательно оценят хороший сервис», — отметил Беглов.

По новым стандартам работают в Петербурге уже 37 детских и 14 детских поликлиник. Ранее Беглов на заседании малого правительства заявил, что к концу года все городские поликлиники будут работать в формате «Бережливая поликлиника».