Эксперты назвали самый популярный автомобиль июня в Москве и Петербурге

Санкт-Петербург, 30 июля. Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самую популярную модель июня в Москве и Петербурге.

На первом месте оказался седан Volkswagen Polo. В российской столице автомобиль купили 2145 раз, за ним следует кроссовер Hyundai Creta. Южнокорейская марка понравилась 752 покупателям.

В тройку лидеров вошел кроссовер Nissan Qashqai, его выбрали 696 москвичей.

В Петербурге лидирует Volkswagen Polo, его купили 397 автолюбителей. На втором месте оказался KIA Rio, он понравился 395 петербуржцам. На бронзовой позиции находится седан Hyundai Solaris с результатом 390 экземпляров.

Ранее эксперты назвали автомобили, на которые россияне со средним заработком могут накопить за пять лет. В этом списке оказались Lada Vesta, Volkswagen Golf, Kia Ceed, Ford Kuga и Toyota Corolla.

В своих расчетах аналитики учитывали зарплату россиян на уровне 23,5 тысячи рублей.