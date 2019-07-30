Названы дата и место похорон погибшего после боя в США Дадашева

Санкт-Петербург, 30 июля. Прощание с боксером Максимом Дадашевым состоится в Николаевской больнице в 09.00 4 августа, сообщила вдова спортсмена.

В ночь на 20 июля российский боксер дрался в ринге против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. Поединок проходил в Оксон-Хилле, штат Мэриленд.

Бой за звание претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в категории до 63,5 кг закончился плохо для Дадашева. Россиянин пропустил много ударов.

Его команда остановила поединок, Дадашева госпитализировали. Он потерял сознание, в критическом состоянии его доставили в реанимацию с отеком мозга.

23 июля спортсмен скончался в возрасте 28 лет. В профессиональной карьере Дадашев провел 14 боев, одержал 13 побед, потерпел одно поражение.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нашли тело бывшего чемпиона по кик-боксингу Сергея Карпенко. Следственные органы выясняют причины и обстоятельства его смерти.