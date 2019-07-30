Недовольный клиент напал с топором на брокеров в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 июля. Мужчина напал с топором на сотрудников финансовой организации в одном из бизнес-центров на площади Конституции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу.

Инцидент произошел днем 30 июля, два человека получили травмы различной степени тяжести. По данным правоохранителей, нападавший остался недоволен предоставленными услугами брокеров.

Пострадавших госпитализировали, личность злоумышленника установлена. Полиция разыскивает нападавшего, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что житель Петербурга напал на охранника парковки с мачете. Причиной конфликта стало парковочное место.