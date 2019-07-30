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Спасатели предупредили петербуржцев об усилении ветра в ночь на 31 июля

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Спасатели предупредили петербуржцев об усилении ветра в ночь на 31 июля

Санкт-Петербург, 30 июля. В ночь на 31 июля в Петербурге усилится ветер до 15 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Ветер подует с северо-запада, горожанам не стоит находиться в это время на улице. Водителям посоветовали парковать машины в гаражи или вдали от деревьев и рекламных щитов.

Петербуржцев попросили убрать вещи с балконов и держать окна закрытыми. При ЧП горожанам необходимо позвонить по телефонам «112» или «101», пишут «Невские новости».

После жаркой погоды на прошлой неделе в Петербург снова пришло похолодание, столбики термометров опустились до 14 градусов тепла.

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