Урбанист предложил построить кольцевую велодорожку в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 июля. Построить кольцевую велодорожку в Петербурге предложил урбанист Юрий Берестов. Он считает, что это уникальный и полезный для спортсменов проект.

Эксперт рассказал, что идея пришла ему после того, как власти города и РЖД подписали соглашение о создании железнодорожного кольца. Суть проекта заключается в том, чтобы сделать велодорожку паралелльно железнодорожным путям.

«Город сразу получит фундамент для дальнейшего развития велоинфраструктуры», — сказал Берестов, его слова приводит «Петербургский дневник».

Он добавил, что с учетом основного кольца можно будет строить и другие маршруты. Берестов напомнил, что велодорожки находятся в основном в центре города.

Но в других районах Петербурга много любителей покататься на двухколесном транспорте. Урбанист подчеркнул, что это благоприятно скажется на экологии города и на популяризации активного образа жизни среди горожан.

Ранее сообщалось, что в мае в Петербурге состоялся большой велопарад, в котором приняли участие свыше 20 тысяч человек.