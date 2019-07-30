Петербуржцев предупредили об ограничении проезда в связи с ремонтом дорог

Санкт-Петербург, 30 июля. Дорожные рабочие начали ремонт проспекта Стачек, отдельные участки улицы будут перекрыты до 31 августа.

В общей сложности дорожники приведут в порядок 7,1 км дорог в Кировском, Центральном и Московском районах. Власти Петербурга потратят на эти цели более 288 млн рублей.

С 28 июля начался ремонт на улице Моисеенко, он продлится до 27 августа, пишет издание «Комсомольская правда — Петербург». Ограничения из-за ремонта введут и на улице Типанова до 11 сентября.

Как отмечает «Петербургский дневник», на улице Типанова отремонтируют участок длиной 1,45 км. Глава Петербурга Александр Беглов неоднократно подчеркивал, что для властей города ремонт дорог должен стоять на первом месте.

В этом году на ремонт дорожного полотна выделили 5 млрд рублей, работы начались в мае.