Строители станции метро «Академическая» получили награды от Беглова

Санкт-Петербург, 30 июля. Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин вручил благодарности от имени главы города Александра Беглова рабочим, которые выполняли капитальный ремонт станции метро «Академическая».

Владимир Гарюгин поблагодарил коллектив за хорошую работу. Он напомнил, что Александр Беглов дважды проверял ход ремонта на «Академической».

«Нам очень важно, чтобы наши надежные подрядчики были с нами и обеспечивали высочайшее качество работ и на других объектах подземки», — сказал начальник метро, его цитируют «Невские новости».

Станция была открыта 1 июля, она находилась на ремонте 11 месяцев. Глава Петербурга считает, что это отличный подарок для горожан, которым ранее приходилось пользоваться другими видами транспорта.

Ранее Беглов поручил вовремя завершить строительство и благоустройство трех новых станций Фрунзенского радиуса. Они должны открыться к 1 сентября.