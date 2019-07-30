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Беглов проверил ремонт 1-го Инженерного моста в Петербурге

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Беглов проверил ремонт 1-го Инженерного моста в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 июля. Глава Петербурга Александр Беглов и директор ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин проверили, как ведутся работы по ремонту 1-го Инженерного моста.

Градоначальнику доложили о ходе реставрационных работ, которые опережают график. Александр Беглов добавил, что рабочие приведут в порядок 20 мостов.

«Доволен я буду в октябре, когда его запустят. Также я дал команду благоустроить площадку возле Чижика-Пыжика», —  сказал глава Петербурга, его цитируют «Невские новости».

Напомним, что мост, который входит в список объектов культурного наследия федерального значения, ремонтировался 65 лет. За это время сильно износилось мостовое покрытие и плиты пролетных строений.

Ранее Беглов рассказал о жестких мерах, которые предпримут власти Петербурга в отношении недобросовестных подрядчиков, срывающих сроки сдачи объектов.

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