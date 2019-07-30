Неизвестные в Петербурге под угрозой ножа отобрали у прохожего рюкзак

Санкт-Петербург, 30 июля. Двое неизвестных напали на прохожего и отобрали рюкзак, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 29 июля, пострадавший написал заявление в полицию. По его словам, ночью на улице Шахматова его остановили, пригрозив ножом.

Злоумышленники отобрали рюкзак, в котором лежал мобильный телефон и зарядное устройство. У мужчины также украли 100 рублей, после чего преступники скрылись.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о разбое, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что в Петербурге госпитализировали подростка с острым отравлением.