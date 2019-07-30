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Синоптик предсказал возвращение лета в Петербурге

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Синоптик предсказал возвращение лета в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 июля. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что теплая солнечная погода ожидается в Северной столице в начале августа.

По словам специалиста, петербуржцам не стоит убирать летние вещи на антресоли — август еще порадует горожан солнцем и теплом. По прогнозам, после нескольких по-осеннему холодных дней вернется более характерная для этого времени погода. Сначала воздух прогреется до +20, но затем снова придет волна похолодания, после чего следует ожидать потепления.

«Должна быть еще приличная температура», — заявил Колесов.

Впрочем, некоторые специалисты считают прогноз главного синоптика Петербурга излишне оптимистичным и призывают не ждать возвращения жары.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что к середине текущей недели температура воздуха по ночам в Центральной России может опуститься до четырех градусов выше ноля.

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Источник: «Санкт-Петербургские ведомости»
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