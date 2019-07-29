Стали известны лидеры среди названий нового арт-парка в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 июля. Общественная палата Петербурга огласила предварительных лидеров открытого голосования по названию для нового арт-парка. Больше всего посетителям сайта понравились варианты «Романовский», «Тучков буян» и «Петроградский».

В голосовании приняли участие более 12 тысяч человек. На третьем месте оказался «Петроградский», второе место занимает «Тучков буян», при этом оно три недели было лидером. На первом место расположилось название «Романовский» (23% голосов). Самыми популярными также стали наименования «Невский сад» (7% голосов), «Сердце Петербурга» (7%) и «Арт-парк» (6%).

Свою активность больше всего проявила молодежь от 25 до 34 лет, а меньше всего сайт парка посещали жители в возрасте от 45 до 54 лет. При этом заинтересованность проявили как мужчины, так и женщины.

Строительство арт-парка, который планируется разместить на улице Добролюбова, инициировал Александр Беглов в апреле 2019 года. Профессиональные архитекторы Петербурга подхватили идею проекта и объявили голосование.

Будущий арт-парк будет представлять из себя многоуровневое пространство. Зеленая зона займет верхнюю часть парка, на ней планируется высадить кустарники, деревья и газон. 9 гектаров — общая площадь парка, которая будет заполнена, следуя мировым тенденциям, концертными и лекционными площадками, зонами для креатива, ресторанами.

Жители Петербурга смогут также повлиять на проектирование арт-парка на официальном сайте.