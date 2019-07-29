Воспитанников детского лагеря в Петербурге обучали основам пожарной безопасности

Санкт-Петербург, 29 июля. В детском оздоровительно-образовательном лагере «Заря» руководство организовало для детей практикум «Основы пожарной безопасности». Глава Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Владимир Кириллов, председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева и генеральный директор лагеря Надежда Зубрилова стали почетными гостями мероприятия.

Более 300 детей стали участниками практикума. Сотрудники МЧС показали практические действия по надеванию боевой одежды пожарного. Детей обучали очень серьезно, с использованием требований и нормативов пожарно-строевой подготовки.

Дети изучили основы оказания первой помощи при пожарах, отравлении угарным газом и ожогах с практическими занятиями по применению простейших средств защиты органов дыхания. На практике применили правила использования подручными средствами пожаротушения при возникновении пожара.

Александр Беглов пообщался с воспитанниками об условиях нахождении в лагере. Все дети однозначно дали положительный ответ. Также Беглов рассказал детям о «большом подарке», который получил Петербург в 2019 году – это 64-пушечный деревянный корабль «Полтава». Его построили по архивным чертежам Петра I, сообщают «Невские Новости».

Глава Петербурга высоко оценил освоение детьми навыков поведения в стрессовой ситуации. Он пожелал воспитанникам лагеря удачи и отличной учебы.

Безопасный отдых – приоритетное направление развития и обучения детей. Над этим работают многие городские специалисты. Важно также подготовить самих ребят к возможным чрезвычайным ситуациям. Знания, которые передали воспитанникам сотрудники МЧС, дают детям правильно ориентироваться в ситуации, не поддаться панике, помочь себе и другим в случае любой опасности.

Отмечается, что на детский отдых в 2019 году правительство города выделило около 2,4 миллиардов рублей. На данный момент отдохнуло уже более 111 тысяч детей. В августе более 24 тысяч юных петербуржцев завершат свои каникулы в лагерях разной содержательной и тематической направленности.