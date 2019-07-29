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Беглов рассказал о преимуществах летнего отдыха школьников в других регионах РФ

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Беглов рассказал о преимуществах летнего отдыха школьников в других регионах РФСанкт-Петербург, 29 июля. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал об организации летнего отдыха для петербургских школьников в других регионах России.

По его словам, к настоящему моменту около 20 тысяч петербургских школьников побывали на отдыхе в других регионах России, среди которых Камчатка, Курилы, Краснодарский край и Кавказ. Беглов также добавил, что благодаря летнему отдыху в других регионах РФ дети смогут увидеть новые интересные и красивые места, а также лучше узнать свою страну, передает издание «Невские новости».

«Около 20 тысяч ребят отдохнуло в других регионах. Я считаю это правильно и полезно, даже для того, чтобы познать нашу страну, какая она большая, какие интересные и красивые места есть. Город идет на эти затраты», — пояснил Беглов.

Кроме того, Беглов побывал с рабочей поездкой в Пушкинском и Московском районах Санкт-Петербурга, где проинспектировал ход строительства инфраструктурных объектов, в числе которых была школа на проспекте Космонавтов.

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