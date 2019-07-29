 Беглов оценил обучение воспитанников лагеря «Заря» основам пожарной безопасности

Санкт-Петербург, 29 июля. Учебно-тренировочный практикум «Основы пожарной безопасности» прошел на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря «Заря». Посмотреть на обучение ребят прибыл врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Специалисты в понедельник на площадке лагеря рассказали 300 воспитанникам летней смены, как вести себя при возгорании и как его ликвидировать.
Сотрудники МЧС и ГБОУ «Балтийский берег» показали, как правильно эвакуироваться из горящего помещения, изготовить простейшие средства защиты органов дыхания и оказать первую помощь при отравлении угарным газом и ожогах. Также спасатели научили детей пользоваться огнетушителем.
Отметим, что такие мероприятия проводятся в лагере каждое лето. С 2016 года на площадке оборудована пожарная полоса препятствий. Здесь проходят городские соревнования, первенство по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных.
Мероприятие посетил глава Северной столицы, который отметил, что такие показательные выступления спасателей — большая польза для ребят.
«Я считаю, что те теоретические знания, которые они получают в школе, они здесь применяют на практике. Это хороший пример. Для нас важно, чтобы детишки в экстремальной ситуации могли помочь своим друзьям и товарищам», — оценил Беглов.