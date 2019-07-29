 Беглов оценил обучение воспитанников лагеря «Заря» основам пожарной безопасности

Санкт-Петербург, 29 июля. Учебно-тренировочный практикум «Основы пожарной безопасности» прошел на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря «Заря». Посмотреть на обучение ребят прибыл врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Специалисты в понедельник на площадке лагеря рассказали 300 воспитанникам летней смены, как вести себя при возгорании и как его ликвидировать.

Сотрудники МЧС и ГБОУ «Балтийский берег» показали, как правильно эвакуироваться из горящего помещения, изготовить простейшие средства защиты органов дыхания и оказать первую помощь при отравлении угарным газом и ожогах. Также спасатели научили детей пользоваться огнетушителем.

Отметим, что такие мероприятия проводятся в лагере каждое лето. С 2016 года на площадке оборудована пожарная полоса препятствий. Здесь проходят городские соревнования, первенство по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных.

Мероприятие посетил глава Северной столицы, который отметил, что такие показательные выступления спасателей — большая польза для ребят.