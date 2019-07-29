Синоптики рассказали, когда в Петербург вернется лето

Санкт-Петербург, 29 июля. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что теплая погода вернется в Северную столицу в августе.

Колесов убежден, что тепла осталось ждать недолго. Похолодание в Петербурге завершится вместе с последними днями июля.

Уже в первых числах августа температура воздуха прогреется до 20 градусов. Однако синоптик предупредил, что погода в августе будет непредсказуемой.

Жаркие дни будут сменяться резким похолоданием: северные потоки будут накрывать Северную столицу несколько раз в следующем месяце. Однако к радости местных жителей и туристов, долго задерживаться непогода не будет. Долгосрочный прогноз, в целом, обещает теплый последний месяц лета, пишет Neva Today.

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