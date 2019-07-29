Неизвестные строители расширили въезд в район Кудрово

Санкт-Петербург, 29 июля. При въезде в район Петербурга Кудрово появилась новая полоса и даже вымощенный плиткой тротуар. Работа шла даже ночью, передает «КП Петербург».

Удивительные события происходят на стыке Петербурга и Ленобласти в районе Кудрово. На месте соединения улицы Дыбенко, проспекта Солидарности и Ленинградской улицы, где ежедневно появляются пробки на въезд, неизвестные строители расширили «бутылочное горлышко». Уточняется, что власти города разрешений на работу не выдавали.

Жители района обеспокоены происходящим. Если учесть, что работы происходили со стороны Петербурга, то ордер должна была выдать Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Такого документа нет, по крайней мере, его никто не видел. В связи с отсутствием разрешительных документов, расширенный въезд могут признать незаконным и аннулировать работы.

Раньше в Кудрово уже расширили Ленинградскую улицу, где скапливается большой поток машин, но не по всей длине. Получается, что теперь автолюбители будут стоять в пробке не на въезде, а ближе к дому.