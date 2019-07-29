В ЖК «ЗимаЛето» установили водоочистительные фильтры после инспекции Беглова

Санкт-Петербург, 29 июля. В жилом комплексе «ЗимаЛето» (Красногвардейский район Петербурга) установили водоочистительные фильтры, которые заработают с 30 июля.

Это произошло после состоявшейся 5 апреля инспекции главы Петербурга Александра Беглова, которому местные жители пожаловались на ржавую воду. Застройщик их претензии проигнорировал, заявив, что с трубами все в порядке, однако градоначальника такое положение дел не устроило, и он дал распоряжение установить фильтрационное оборудование.

В результате девять фильтров были установлены в пяти жилых домах и одном детском саду. Они очищают воду в два этапа: сначала уменьшают коррозийную активность нагретой воды, а затем отсеивают взвеси, сообщает портал «Невские новости».

Отметим, что в ЖК «ЗимаЛето» проживает более 6 тыс. человек. Такой большой район нуждается в социальной инфраструктуре, поэтому Беглов также поручил к 1 сентября открыть районе школу на 450 учащихся. Госстройнадзор Петербурга уже выдал разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Школа получит два бассейна, кабинеты для творчества и спортивную зону с футбольным полем.