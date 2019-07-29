Все поликлиники Петербурга до конца года перейдут на «бережливый» режим

Санкт-Петербург, 29 июля. Глава Петербурга Александр Беглов на заседании малого правительства заявил, что к концу года все городские поликлиники будут работать в формате «Бережливая поликлиника».

В настоящее время 51 поликлиника построила работу в рамках проекта. К началу осени таких учреждений станет уже 83. А концу года все городские поликлиники будут работать в новом режиме.

В настоящее время большое внимание уделяется именно детским поликлиникам. К середине 2019 года «бережливых поликлиник» насчитывается 37, а взрослых — 14. В таком формате ожидание в регистратуре для детей и родителей не должно превышать трех минут.

Александр Беглов дал распоряжение о присоединении большего количества детских поликлиник к программе. Кроме того, на заседании обсуждалось, что в 2019 году все родильные дома должны перейти на электронные карты.