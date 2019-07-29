Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Все поликлиники Петербурга до конца года перейдут на «бережливый» режим

602
0 Оставить комментарий

Все поликлиники Петербурга до конца года перейдут на "бережливый" режим

Санкт-Петербург, 29 июля. Глава Петербурга Александр Беглов на заседании малого правительства заявил, что к концу года все городские поликлиники будут работать в формате «Бережливая поликлиника».

В настоящее время 51 поликлиника построила работу в рамках проекта. К началу осени таких учреждений станет уже 83. А концу года все городские поликлиники будут работать в новом режиме.

В настоящее время большое внимание уделяется именно детским поликлиникам. К середине 2019 года «бережливых поликлиник» насчитывается 37, а взрослых — 14. В таком формате ожидание в регистратуре для детей и родителей не должно превышать трех минут.

Александр Беглов дал распоряжение о присоединении большего количества детских поликлиник к программе. Кроме того, на заседании обсуждалось, что в 2019 году все родильные дома должны перейти на электронные карты.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров