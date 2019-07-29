Фонтан воды забил из-под земли у метро «Приморская» в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 июля. Фонтан воды забил из-под земли у метро «Приморская» в Санкт-Петербурге. Как стало известно Федеральному агентству новостей, причиной мог стать прорыв трубы.

Инцидент произошел в понедельник на улице Одоевского, неподалеку от станции метрополитена. Первоначально предполагалось, что из-под земли бьет мощный фонтан кипятка, однако специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заверили, что температура воды составляет всего около 35 градусов.

«В результате испытаний обнаружился дефект, там не кипяток», — уточнили специалисты.

Отметим, что это не первый подобный случай за последние несколько дней. На прошлой неделе также у метро «Приморская» в Петербурге забил фонтан воды высотой 15 метров, инцидент случился на Наличной улице.

В пресс-службе «Теплосеть Санкт-Петербурга» уточнили, что на территории Васильевского острова проводились испытания теплосетей, в связи с эти возможны прорывы коммуникации. Работы позволяют выявить неблагоприятные зоны для того, чтобы в дальнейшем спланировать программу капитального ремонта и предотвратить аварии зимой. Коммунальщики отметили также, что температура воды в тепловых сетях не превышает 40 градусов.