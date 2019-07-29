Стала известна причина смерти блогера в коллекторе в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 июля. Смерть блогера Павла «Road to film» в Петербурге наступила из-за нехватки кислорода в шахте. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

При проведении замеров количества кислорода в шахте, где были найдены блогер и его проводник, обнаружено отклонение от нормы больше, чем в два раза. Нормальное значение количества кислорода в шахте должно быть 20 процентов, по факту оказалось — 8 процентов.

Ранее сообщалось, что несчастный случай произошел при съемке ролика. Блогер, экипированный двумя камерами, вместе с проводником-диггером ночью попытались спуститься в шахту, высота которой от 10 до 20 метров. Вероятно, молодой человек сорвался, его нашли на дне с разбитой головой. Проводника-диггера также обнаружили мертвым в шахте. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.