Санкт-Петербург, 29 июля. Петербуржец изнасиловал несовершеннолетнюю в автомобиле. Об этом сообщает источник Федерального агенства новостей.

Вчера, 27 июля, в отделение полиции поступило поступило сообщение женщины 1975 года рождения о том, что около 03.00 в поселке Бугры мужчина 1991 года рождения, находясь в автомобиле Volkswagen Transporter, изнасиловал ее дочь 2003 года рождения. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. В настоящее время они выясняют все обстоятельства дела.

ГСУ СК РФ по Петербургу решает вопрос о возбуждении уголовного дела.