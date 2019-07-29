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Дворник задержан за развращение 8-летнего мальчика

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Дворник задержан за развращение 8-летнего мальчика

Санкт-Петербург, 29 июля. Дворник задержан за развращение 8-летнего мальчика. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу.

Ранее жительница Петербурга обратилась в полицию, заявив, что дворник совершал действия сексуального характера по отношению к ее внуку. Пенсионерка пояснила, что инциденты произошли около двух недель назад и 25 июля во дворе дома. Мужчина развращал ученика второго класса.

В результате оперативно-розыскных мероприятий за совершение указанного преступления задержан гражданин Узбекистана 1979 года рождения, который работает дворником. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции.

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