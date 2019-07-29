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Четыре человека погибли в ДТП на Киевском шоссе в Ленобласти

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Четыре человека погибли в ДТП на Киевском шоссе в Ленобласти

Санкт-Петербург, 29 июля. Четыре человека погибли в результате ДТП на Киевском шоссе в Ленинградской области. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел у поселка Новые Крупели. Предварительно установлено, что виновником аварии стал водитель автомобиля, выехавший на встречную полосу. Опасный маневр был совершен в зоне действия знака «Обгон запрещен».

В результате лобового столкновения погибли оба водителя и пассажиры, занимавшие передние сиденья. Еще два человека получили телесные повреждения и были госпитализированы. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Ранее стало известно о ДТП при участии автомобиля Mercedes и автобуса. Об этом писала Газета.ru.

Также ранее сообщалось о гибели двух человек в результате ДТП с «КАМАЗом» под на 251-ом километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» Рязанью.

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Источник: РИА Новости
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