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Беглов поздравил петербуржцев с Днем ВМФ

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Беглов поздравил петербуржцев с Днем ВМФ

Санкт-Петербург, 28 июля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей и гостей Северной столицы с Днем ВМФ России.

Со сцены на Дворцовой площади, где прошел праздничный концерт, градоначальник напомнил, что традицию проведения парада кораблей на Неве заложил именно Петр Великий. По словам Беглова, на берегах главной артерии Петербурга уже 300 лет строятся лучшие в РФ корабли. Глава города подчеркнул, что и в настоящее время Северная столица готовит кадры для Военно-морского флота России.

По словам Беглова, Кронштадт сейчас переживает второе рождение. В городе, как заметил градоначальник, намерены открыть самый большой музей военно-морского флота.

«Санкт-Петербург и Военно-морской флот неразделимы. Мы — ленинградцы, мы — петербуржцы, мы — морская столица России», — сказал действующий губернатор.

Напомним, в воскресенье в Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад РФ. Он стал юбилейным по счету. В параде приняли участие 43 корабля, 36 самолетов, 20 вертолетов и четыре тысячи военнослужащих. Президент РФ Владимир Путин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и глава Северной столицы Александр Беглов посмотрели парад с трибуны на Сенатской площади.

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