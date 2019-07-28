Петербурженка скончалась на рабочем месте в почтовом отделении

Санкт-Петербург, 28 июля. Сотрудница почтового отделения в Московском районе Санкт-Петербурга скончалась прямо на рабочем месте.

Как пишут «Невские новости» со ссылкой на данные, полученные в правоохранительных органах, 47-летняя женщина, которая работала в Московском районе в почтовом отделении на улице Орджоникидзе, по неустановленным на данный момент причинам ушла из жизни.

Ее тело обнаружили коллеги. В настоящее время проводится проверка и выясняются обстоятельства смерти женщины.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга пыталась спасти кота, застрявшего на карнизе, но упала с девятого этажа и скончалась в больнице.