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Петербурженка скончалась на рабочем месте в почтовом отделении

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Петербурженка скончалась на рабочем месте в почтовом отделении

Санкт-Петербург, 28 июля. Сотрудница почтового отделения в Московском районе Санкт-Петербурга скончалась прямо на рабочем месте. 

Как пишут «Невские новости» со ссылкой на данные, полученные в правоохранительных органах, 47-летняя женщина, которая работала в Московском районе в почтовом отделении на улице Орджоникидзе, по неустановленным на данный момент причинам ушла из жизни.

Ее тело обнаружили коллеги. В настоящее время проводится проверка и выясняются обстоятельства смерти женщины.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга пыталась спасти кота, застрявшего на карнизе, но упала с девятого этажа и скончалась в больнице.

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