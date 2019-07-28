Юная жительница Петербурга погибла, спасая кошку

Санкт-Петербург, 28 июля. Жительница Северной столицы пыталась спасти кота, застрявшего на карнизе, но упала с девятого этажа и скончалась в больнице.

По данным «Невских новостей», в субботу в полицию поступило сообщение из больницы о том, что в учреждение доставлена девушка, на вид 20 лет, после падения с высоты.

Согласно предварительной информации, около полудня в доме, расположенном на улице Костюшко, девушка потянулась за кошкой и выпала из окна на девятом этаже. Пострадавшую экстренно госпитализировали.

Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытую травму груди и живота и многочисленные ушибы и ссадины. Доктора боролись за жизнь пациентки, но тщетно — девушка скончалась от несовместимых с жизнью травм.