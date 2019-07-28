Беглов обсудил с жителями Выборгского района развитие транспортной инфраструктуры

Санкт-Петербург, 28 июля. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов провел встречу с жителями Выборгского района.

27 июля Беглов посетил с рабочим визитом Выборгский район, а также провел встречу с местными жителями. В ходе встречи обсуждалось развитие социальной сферы, коммунального хозяйства, дорожного строительства и общественного транспорта.

Глава города напомнил, что в настоящее время в Выборгском районе осуществляется масштабный ремонт дорог, в рамках которого планируется обновить дорожное полотно по всему проспекту Просвещения.

«Один из важных вопросов касается наших дорог. Семь миллиардов рублей на капитальный ремонт дорог выделено в этом году, но этого пока недостаточно. Для того чтобы дороги были в порядке, надо потратить 12 миллиардов рублей», — пояснил Беглов.

Губернатор также добавил, что в ходе ремонтных работ применяются современные технологии и материалы, что позволяет увеличить срока службы дорожного полотна до 12 лет. Запуск движения по отремонтированной части проспекта Просвещения запланирован на 5 августа, передает издание «Невские новости».

Глава города также рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. По его словам, к 1 сентября будут открыты несколько новых станций Фрунзенского радиуса. Также планируется запуск скоростного трамвая, который будет курсировать между Колпино и Шушарами.

Кроме того, Беглов рассказал жителям Выборгского района о снижении тарифов на коммунальные услуги. По его словам, благодаря снижению тарифов петербуржцы смогут сэкономить около 1,5 миллиардов рублей до конца 2019 года. Снижение тарифов осуществляется за счет оптимизации расходов и поддержания жесткой финансовой дисциплины со стороны организаций ЖКХ.