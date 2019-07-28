Беглов показал «ВКонтакте» обсуждение с петербуржцами «ленинградской» системы застройки

Санкт-Петербург, 28 июля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о рабочем визите в Выборгский район города. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Градоначальник с рабочим визитом посетил Выборгский район в субботу. Он встретился с жителями ЖК «Северная долина» и пообщался с ними по поводу плана застройки территории. Беглов напомнил и о «ленинградской» системе застройки жилых комплексов.

По словам главы Петербурга, такая система может помочь решить существующую в городе проблему отставания социальной инфраструктуры от жилой.

«Надо возвращаться к нашей старой хорошей Ленинградской системе, когда была комплексная застройка: школа, детский сад, поликлиника, дом», — подчеркнул градоначальник.

Беглов обратил внимание на тот факт, что важно заниматься проектированием дорог. Он заметил, что категорически нельзя в таком вопросе «жадничать» и нужно строить дороги таким образом, чтобы они были безопасными и комфортными для водителей.