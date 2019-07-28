Беглов распорядился открыть МФЦ в «Северной долине» Выборгского района

Санкт-Петербург, 28 июля. Новый МФЦ откроют в 2020 году на территории жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом рассказал врио губернатора Александр Беглов на встрече с общественностью.

В субботу градоначальник пообщался с жителями Выборгского района, с которыми обсудил важные для города темы. В частности, глава Петербурга сообщил о своем распоряжении открыть новый многофункциональный центр на территории ЖК. Беглов заверил, что отделение начнет работу уже в следующем году.

«МФЦ надо расширять, это удобно для горожан», — цитируют его «Невские новости».

Вопрос об открытии центра подняла на встрече с Бегловым жительница Выборгского района. Глава Петербурга отметил, что в текущем году под выкуп помещения были вложены необходимые средства, вскоре завершится ремонт. Градоначальник пообещал проверить документы и обозначить точную дату открытия МФЦ.

Напомним, глава Выборгского района Валерий Гарнец ранее на встрече с Бегловым сообщил о досрочно выполненных поручениях градоначальника. По его словам, появились новая стоматология, детская поликлиника и аптечный пункт, оборудованы светофор и остановка. Согласно распоряжению Беглова, до 15 минут сокращен интервал движения автобусного маршрута № 104, на линию выпущен еще один автобус.

Глава города подчеркнул, что для обеспечения нормальной жизни горожан необходимо построить 53 поликлиники, 84 школы и 169 детских садов.