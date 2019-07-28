Беглов вместе с Путиным принял военный парад в честь Дня ВМФ

Санкт-Петербург, 28 июля. Временно исполняющий обязанности руководителя Северной столицы Александр Беглов посетил главный военно-морской парад, который проходил в акватории Невы. Вместе с российским лидером Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу он посмотрел парад с трибуны на Сенатской площади.

По Неве в День Военно-морского флота (ВМФ), который отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля, прошли свыше 40 кораблей, подлодок и катеров, а в небе пролетели истребители и вертолеты. В торжественных мероприятиях участвовал линейный корабль «Полтава», построенный по образу и подобию исторического корабля времен Петра Великого, а также фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий».

В честь Дня ВМФ на стрелке Васильевского острова Северной столицы зажгли огонь на Ростральных колоннах, а на Дворцовой площади вскоре начнется праздничный концерт с участием оркестров военно-морского флота Таиланда и Вьетнама и российских исполнителей.

Открывая парад, российский президент заявил, что военно-морской флот страны одним из первых использует новейшую технику для создания перспективных решений.