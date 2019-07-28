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Плюшевый автомобиль-собаку заметили на дорогах в Петербурге

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Плюшевый автомобиль-собаку заметили на дорогах в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 июля. Жители и гости Санкт-Петербурга заметили на городских улицах необычный автомобиль в виде плюшевой собаки.

Нестандартный транспорт напоминает машину из популярной американской комедии «Тупой и еще тупее», которая вышла на экраны в 1994 году. В фильме перед зрителями предстал автомобиль Ford Econoline 1984 года выпуска, а на петербургских дорогах оказался переделанный одним из популярных блогеров Volkswagen Transporter 2.

По информации портала «За рулем», плюшевую машину-собаку горожане встретили с особым теплом. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов заявили, что если у необычного транспортного средства есть все регистрационные номера, то нет оснований запрещать его эксплуатацию.

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