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Момент нападения на женщину-кондуктора троллейбуса в Петербурге попал на видео

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Момент нападения на женщину-кондуктора троллейбуса в Петербурге попал на видео

Санкт-Петербург, 28 июля. Женщина-кондуктор получила травмы в результате нападения, произошедшего в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

Ранее в Сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как пассажир устроил спор с кондуктором троллейбуса, а при выходе из транспорта ударил ее по лицу.

По имеющимся данным, инцидент произошел в полночь в троллейбусе №45, который двигался по Ленинскому проспекту. После случившегося водитель обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов и вызвал скорую помощь. Женщину-кондуктора пришлось доставить в медицинское учреждение.

Водитель троллейбуса был вынужден сделать останову по технической причине. Всех пассажиров пересадили на другой троллейбус.

В настоящее время злоумышленника ищет полиция.

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