Поручения Беглова в Выборгском районе выполнили досрочно

Санкт-Петербург, 28 июля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов во время рабочего объезда накануне провел беседу с жителями Выборгского района.

Встреча прошла в школе на Кантемировской улице, во время беседы глава района Валерий Гарнец сообщил о досрочно выполненных поручениях Беглова. По его словам, на территории жилого комплекса появились новая стоматология, детская поликлиника и аптечный пункт, оборудованы светофор и остановка.

На улице Руднева поручено проработать подход к школе, на Поэтическом бульваре организованы асфальтированная дорожка и переход. Согласно распоряжению Беглова до 15 минут сокращен интервал движения автобусного маршрута № 104, на линию выпущен еще один автобус.

«Сегодня были в «Северной долине». Продажа жилья ведется активно, а социальных объектов не хватает. Открытие школы и детсада, которые сегодня видели, поможет улучшить ситуацию», — цитирует главу района портал «Невские новости».

Беглов отметил, что для обеспечения нормальной жизни горожан необходимо построить 53 поликлиники, 84 школы и 169 детских садов.

Ранее врио губернатора Петербурга прокомментировал ситуацию с гимназией № 406, заявив, что городские власти будут жестко поступать с не выполняющими обязательства подрядчиками. По словам Беглова, на завершение долгостроев выделены средства. В декабре правительство объяснило подрядчикам, что им дается шанс доказать свой профессионализм. Однако некоторые объекты по-прежнему не достроены.

Врио губернатора отметил, что с не исполняющими свои обязательства подрядчиками будут разорваны контракты. Кроме того, к тем компаниям, которые срывают графики ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры, будут применены штрафные санкции.