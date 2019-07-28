Беглов рассказал о работе с петербуржцами по методу «светофора»

Санкт-Петербург, 28 июля. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал о методе работы с сообщениями горожан в соцсети «ВКонтакте».

В ходе встречи с общественностью Выборгского района Беглов сообщил, что использует особый метод сортировки сообщений, поступающих ему от горожан в социальной сети. Решенные вопросы имеют зеленый цвет, остающиеся в работе — желтый, а красные остаются нерешенными, пишут «Невские новости».

«Когда ко мне кто-то заходит, я говорю: давайте сначала на светофор посмотрим. Так вот, стали меньше заходить. Больше времени есть», — рассказал глава Петербурга.

Беглов призвал горожан обращаться к нему лично на его странице «ВКонтакте» с любым интересующим вопросом или сообщением о проблемах. Он отметил, что не всегда может лично написать ответ, но этим в обязательном порядке занимаются помощники.

Глава города упомянул также тему коммунальных платежей. Беглов сообщил, что властям удалось добиться снижения роста тарифов на услуги ЖКХ и призвал петербуржцев внимательно изучать квитанции, чтобы управляющие компании не допускали ошибок в начислениях.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в ходе объезда Выборгского района Беглов проконтролировал исполнение своих поручений по строительству здесь социальных объектов, на отсутствие которых в марте жаловались местные жители.