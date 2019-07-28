Беглов проконтролировал исполнение своих поручений в Выборгском районе

Санкт-Петербург, 28 июля. Глава Петербурга Александр Беглов проверил строительство социальных объектов в Выборгском районе города.

Предыдущий рабочий объезд Выборгского района Беглов совершил в марте нынешнего года. Тогда жители поселка Осиновая роща пожаловались ему на отсутствие социальных объектов в новых районах. Спустя пять месяцев глава города приехал сюда снова, чтобы проконтролировать исполнение отданных весной поручений.

По словам Беглова, в районе накопилось много застарелых проблем, но сдвиги в лучшую сторону налицо.

«Я не первый раз в Выборгском районе. По количеству жителей (500 тысяч человек) это практически средний город центральной части России. Здесь очень большая застройка, много накопилось застарелых проблем в части строительства социальных объектов, экологии и других вопросов», — приводят его слова «Невские новости».

Беглов констатировал, что ситуация в Осиновой роще «неплохо изменилась». Здесь с опережением сроков открыты педиатрическое отделение поликлиники, стоматология, аптека. К осени будет завершен первый этап благоустройства общественного пространства на территории памятника культуры — земляной крепости «Звезда». На улице Федора Абрамова к началу учебного года будет открыта школа на 825 мест и детский сад. В планах — построить еще семь детсадов и шесть школ.

В ходе встречи с жителями района Беглов поручил подготовить помещения для открытия почтового отделения и многофункционального центра, а также разобраться с нестационарными торговыми объектами поблизости от станций метро.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Беглов заявил о готовности Петербурга к празднованию Дня Военно-морского флота России.