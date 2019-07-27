Путин встретился в Петербурге с семьями подводников, погибших в Баренцевом море

Санкт-Петербург, 27 июля. Президент России Владимир Путин проводит в Петербурге встречу с членами семей подводников, погибших в Баренцевом море.

На встрече присутствует глава Минобороны России Сергей Шойгу, его заместитель Андрей Картаполов, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, другие представители оборонного ведомства.

Глава государства встретился с членами семей 13 погибших офицеров.

Трагедия произошла 1 июля. На глубоководном аппарате во время исследований произошел пожар. Очаг возгорания быстро ликвидировали, но жертв избежать не удалось — погибли 14 моряков.

Владимир Путин поручил представить моряков к государственным наградам посмертно. Напомним, что 27 июля президент спустился на дно Балтики на глубоководном батискафе к месту гибели советской субмарины Щ-308 «Семга».

В годы войны подлодка затонула в Финском заливе, она унесла с собой жизни 40 человек.