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Эксперт оценил шансы «Зенита» в матче с «Оренбургом»

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Эксперт оценил шансы «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Санкт-Петербург, 27 июля. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о шансах на победу «Зенита» против «Оренбурга» в матче третьего тура чемпионата России.

Эксперт прокомментировал матч, который состоится 28 июля в 14.00. 

«Все понимают, что «Зенит» по своему составу — безоговорочный фаворит любого матча РПЛ за исключением встреч с «Краснодаром» и «Локомотивом», которые сопоставимы по своему уровню. Но в игре с «Оренбургом» большое значение играет фактор поля», — сказал Алексей Стрепетов.

Бывший футболист напомнил, что всего несколько дней назад стало известно место проведения встречи — в Оренбурге, на «Газовике». На этом стадионе искусственное поле, которое влияет и на отскок мяча, и на нагрузки на игроков.

Стрепетов также обратил внимание на тот факт, что «Оренбург» будет очень мотивирован, поскольку старт команды в чемпионате сложился не слишком удачно.

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