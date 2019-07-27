Загадочный объект привезли в Петербург накануне парада ВМФ России

Санкт-Петербург, 27 июля. Тягач провез гигантский неизвестный предмет по центру Петербурга, фото объекта появилось в соцсетях. Пользователи гадают, что это такое.

Черная цистерна, обмотанная цепями с надувными кругами прибыла в Петербург всего за день до Главного военно-морского парада. Петербуржцы назвали цистерну арт-объектом.

Другие предположили, что это машина времени или огромный женский кошелек. Однако гигантский объект на самом деле является кранцем — прокладой между судном и пристанью.

Военный парад состоится 28 июля в Петербурге и Кронштадте, его можно посмотреть вживую или на широкоформатных мультимедийных экранах.

Ранее сообщалось, что в Кронштадте развернули самый большой Андреевский флаг, который может попасть в Книгу рекордов России.